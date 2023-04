Parigi-Roubaix 2023 | Filippo Ganna è pronto | “Mi sento bene | ho buone ragioni per crederci”

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il conto alla rovescia sta per scadere e domenica 9 aprile, nel giorno della Santa Pasqua, prenderà il via l’edizione 120 della. La mitica Classica del ciclismo mondiale, definita “Inferno del Nord” per le grandissime difficoltà che i corridori dovranno incontrare lungo il percorso anche dal punto di vista climatico, sarà l’evento principale di un giorno così speciale. Ai nastri di partenzaè da considerarsi tra gli osservati speciali, avendo messo in mostra una buona condizione in avvicinamento a questa gara, citando il secondo posto nella Milano-Sanremo. Certo, la caduta nella Gand-Wevelgem sarebbe stato meglio evitarla, ma per il campione di Verbania niente di così importante. In questo senso, è stato saggio preservarsi in vista di una gara così impegnativa. L’azzurro, infatti, ha deciso ...

Lui ci sarà. E avrà anche voglia di provare a vincerla, ma non si può dire che Filippo Ganna esalti la Classica di Pasqua, ossia la. Ecco come la descrive all' Equipe : "La gente dice che laè una gara fantastica, ma non è così. E' divertente per le persone che la guardano in televisione o dal ...'La gente dice che laè una gara fantastica, ma non è così. E' divertente per le persone che la guardano in televisione o dal ciglio della strada, seduti in un camper. Ma i corridori non possono dire che ...Filippo Ganna si è candidato ad essere uno dei protagonisti della prossimadel 2023 . Il ciclista, a soli 26 anni, è stato già protagonista nella gara, essendo riuscito a trionfare nel 2016 della prova under 23. Ganna ha parlato della prossima gara che lo ...

