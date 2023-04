Parigi-Roubaix 2023 femminile: Elisa Longo Borghini sogna il bis, condizione in crescita dopo il Fiandre (Di venerdì 7 aprile 2023) Partirà domani da Denain la terza edizione della Parigi-Roubaix Femmes, corsa epica arrivata nel circuito femminile con colpevole ritardo ma che non ha mancato di offrire spettacolo nelle due annate passate. L’impresa in solitaria di Lizzy Deignan nel 2021, poi l’indimenticabile vittoria di Elisa Longo Borghini lo scorso anno in maglia tricolore. Insomma, la Parigi-Roubaix sin qui è stato un affare esclusivo per la Trek-Segafredo, che anche quest’anno si presenterà al via con una squadra di altissimo livello, seppur manchevole in elementi chiave dello scorso anno come Ellen van Dijk, fuori perchè in attesa di un figlio, ed Audrey Cordon-Ragot, nel frattempo passata alla Human Powered Health dopo aver abbandonato la Zaaf perché ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Partirà domani da Denain la terza edizione dellaFemmes, corsa epica arrivata nel circuitocon colpevole ritardo ma che non ha mancato di offrire spettacolo nelle due annate passate. L’impresa in solitaria di Lizzy Deignan nel 2021, poi l’indimenticabile vittoria dilo scorso anno in maglia tricolore. Insomma, lasin qui è stato un affare esclusivo per la Trek-Segafredo, che anche quest’anno si presenterà al via con una squadra di altissimo livello, seppur manchevole in elementi chiave dello scorso anno come Ellen van Dijk, fuori perchè in attesa di un figlio, ed Audrey Cordon-Ragot, nel frattempo passata alla Human Powered Healthaver abbandonato la Zaaf perché ...

