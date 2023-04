Pardo non ci sta: «Non avrei ammonito Lukaku! Serviva prudenza» (Di venerdì 7 aprile 2023) Pardo ritorna sul caso Lukaku, insultato pesantemente dai tifosi della Juventus durante la partita contro l’Inter in Coppa Italia. Così sulla decisione di Massa di ammonirlo prudenza ? Pardo nel corso di Tutti Convocati ha parlato di vari temi ritornando poi sul caso Lukaku: «I sorteggi degli ottavi e dei quarti di Champions League sono stati favorevoli. Ma il Milan e l’Inter hanno battuto rispettivamente Tottenham e Porto, il Napoli ha demolito l’Eintracht Francoforte. Rispetto agli altri anni abbiamo avuto un sorteggio più morbido, non è colpa di nessuno. Anzi ce lo godiamo e speriamo che si possa andare fino in fondo. Juventus-Inter? Io non avrei ammonito Lukaku. La drammaticità del tema del razzismo è infinitamente più grande di qualsiasi provvedimento banale emesso da un giudice. Non andava ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023)ritorna sul caso Lukaku, insultato pesantemente dai tifosi della Juventus durante la partita contro l’Inter in Coppa Italia. Così sulla decisione di Massa di ammonirlonel corso di Tutti Convocati ha parlato di vari temi ritornando poi sul caso Lukaku: «I sorteggi degli ottavi e dei quarti di Champions League sono stati favorevoli. Ma il Milan e l’Inter hanno battuto rispettivamente Tottenham e Porto, il Napoli ha demolito l’Eintracht Francoforte. Rispetto agli altri anni abbiamo avuto un sorteggio più morbido, non è colpa di nessuno. Anzi ce lo godiamo e speriamo che si possa andare fino in fondo. Juventus-Inter? Io nonLukaku. La drammaticità del tema del razzismo è infinitamente più grande di qualsiasi provvedimento banale emesso da un giudice. Non andava ...

