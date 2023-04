Papa Francesco, stasera il Pontefice presiede la via Crucis al Colosseo (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo l’apertura del Triduo pasquale con la messa del Crisma in basilica e la "lavanda dei piedi" al carcere minorile di Casal del Marmo, oggi il mondo cristiano ha gli occhi rivolti sull’attesa Via Crucis che si tiene questa sera (ore 21.15) al Colosseo, presieduta da Papa Francesco. Per uno degli appuntamenti più simbolici delle celebrazioni della Settimana Santa, al momento, non ci sono dettagli né sui testi, né sugli autori delle meditazioni, né sui 'cirenei', le persone che simbolicamente porteranno la croce da una stazione all'altra. È la prima volta, almeno nella storia recente, che c'è un riserbo di questo genere su una celebrazione del Papa i cui dettagli potrebbero essere svelati solo a ridosso dell'evento. Nel pomeriggio in Vaticano si tiene invece la celebrazione della Passione. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo l’apertura del Triduo pasquale con la messa del Crisma in basilica e la "lavanda dei piedi" al carcere minorile di Casal del Marmo, oggi il mondo cristiano ha gli occhi rivolti sull’attesa Viache si tiene questa sera (ore 21.15) al, presieduta da. Per uno degli appuntamenti più simbolici delle celebrazioni della Settimana Santa, al momento, non ci sono dettagli né sui testi, né sugli autori delle meditazioni, né sui 'cirenei', le persone che simbolicamente porteranno la croce da una stazione all'altra. È la prima volta, almeno nella storia recente, che c'è un riserbo di questo genere su una celebrazione deli cui dettagli potrebbero essere svelati solo a ridosso dell'evento. Nel pomeriggio in Vaticano si tiene invece la celebrazione della Passione.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Papa Francesco su LGBT: “Dio non rifiuta nessuno. Il mio dovere è di accogliere sempre.” E su coloro che promuovono… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Il sesso è una delle cose belle che Dio ha dato alla persona umana. Esprimersi sessualmente è una… - SalamidaFabio : “Ogni persona è figlia di Dio. Dio non rifiuta nessuno, è padre. Chi fomenta odio nella Chiesa contro il movimento… - ReboAlexa : RT @barbybongioanni: Nessuno si chiede il perchè il Papa non vada mai in Argentina? - BonoraGabriella : RT @criflower: Condivido le parole del Papa Ciascuno di noi può scivolare,per debolezza, perdita del lavoro, solitudine, dolore Ergersi a… -