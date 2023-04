Papa Francesco, stasera il Pontefice non andrà al Colosseo per la via Crucis (Di venerdì 7 aprile 2023) "Per via del freddo intenso di questi giorni, Papa Francesco seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo". Questo l'avviso diffuso dalla sala stampa vaticana, poco dopo le 15 di oggi. La cerimonia inizerà alle 21.15, al Colosseo. Secondo quanto si apprende, dovrebbero essere i rifugiati di vari Paesi in guerra a portare la croce da una stazione all'altra. Nelle stazioni - le cui meditazioni dovrebbero essere rese note dalla Santa Sede in giornata - si potrebbe fare cenno anche alla sofferenza dei cristiani in alcune aree del mondo, come in Medio Oriente, o alle tensioni che stanno riemergendo in alcune aree, come nei Balcani. Sempre secondo quanto si apprende, sarebbero state coinvolte ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 aprile 2023) "Per via del freddo intenso di questi giorni,seguirà la Viadi questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al". Questo l'avviso diffuso dalla sala stampa vaticana, poco dopo le 15 di oggi. La cerimonia inizerà alle 21.15, al. Secondo quanto si apprende, dovrebbero essere i rifugiati di vari Paesi in guerra a portare la croce da una stazione all'altra. Nelle stazioni - le cui meditazioni dovrebbero essere rese note dalla Santa Sede in giornata - si potrebbe fare cenno anche alla sofferenza dei cristiani in alcune aree del mondo, come in Medio Oriente, o alle tensioni che stanno riemergendo in alcune aree, come nei Balcani. Sempre secondo quanto si apprende, sarebbero state coinvolte ...

