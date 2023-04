Papa Francesco rinuncia alla Via Crucis. «Troppo freddo, la seguirà in tv da Santa Marta». Un russo e un ucraino pregheranno insieme (Di venerdì 7 aprile 2023) Città del Vaticano ? Papa Francesco deve rinunciare alla Via Crucis al Colosseo. A Roma fa Troppo freddo e restare sul colle del Palatino per due ore potrebbe essere pericoloso.... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 7 aprile 2023) Città del Vaticano ?devereViaal Colosseo. A Roma fae restare sul colle del Palatino per due ore potrebbe essere pericoloso....

