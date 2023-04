Papa Francesco | “Il sesso è una delle cose belle che Dio ha dato all’uomo”

(Di venerdì 7 aprile 2023) “Ilè unache Dio haalla persona umana”. A parlare così èin “Amén. Francisco responde”, un documentario di 83 minuti diretto da Jordi Évole e Màrius Sánchez, uscito questo 5 aprile sulla piattaforma streaming Disney+. Il Pontefice, come riporta “L’Osservatore Romano”, risponde alle domande di alcuni giovani di lingua spagnola di età compresa tra i 20 e i 25 anni. “Esprimersi sessualmente è una ricchezza – dice – Allora tutto ciò che sminuisce la reale espressione sessuale sminuisce anche te, e impoverisce questa ricchezza in te. Ilha una sua dinamica, ha una sua ragion d’essere. L’espressione dell’amore è probabilmente il punto centrale dell’attività sessuale. Allora tutto ciò che te ...

A presiedere la celebrazione, al posto di Papa Francesco, è il cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis. Papa Francesco è invece arrivato, in sedia a rotelle, nella Basilica di San Pietro. Papa Francesco non ci sarà perché le temperature romane e il suo stato di salute non lo permettono. Il Pontefice ha ascoltato i medici e ha scelto di seguire la celebrazione da casa attraverso la televisione. 'Per via del freddo intenso di questi giorni, Papa Francesco seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo'. Questo l'avviso diffuso dalla sala stampa vaticana.

