Papa Francesco | il Pontefice non partecipa alla via Crucis al Colosseo

(Di venerdì 7 aprile 2023) "Per via del freddo intenso di questi giorni,seguirà la Viadi questa sera da Casa Santa Marta, unendosipreghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al". Questo l'avviso diffuso dsala stampa vaticana, poco dopo le 15 di oggi. La cerimonia è iniziata alle 21.15, al. Rifugiati accolti dal Centro Astalli, Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati in Italia, prendono partecelebrazione. A loro il compito di portare e accompagnare la Croce lungo alcune delle stazioni. Si tratta di uomini e donne in fuga da guerre e persecuzioni da Nigeria, Sud Sudan, Pakistan, Repubblica Democratica del Congo, oggi impegnati nel loro percorso di integrazione in Italia.

