Papa Francesco ha uno stipendio?

(Di venerdì 7 aprile 2023) Molti si chiedono sepercepisca uno. Lo stesso Bergoglio ha risposto di no: “Non mi pagano! Quando ho bisogno di soldi per comprarmi le scarpe o qualcos’altro, vado e chiedo. Non ho uno, ma questo non mi preoccupa, perché so che mi danno da mangiare gratis” La domanda, a, era stata fatta in occasione di un incontro con i giovani per il documentario Disney su di lui. Come si legge sul Corriere della Sera, il Pontefice ha spiegato che il suo stile di vita “è come quello di un impiegato” e, scherzato, ha aggiunto che se un’organizzazione sociale ha bisogno di aiuto economico, li incoraggia a chiedere al Vaticano: “Tu chiedi, dico loro, che tanto qui dentro rubano tutti! Perciò so dove si può rubare e ti mando i soldi. Con questo voglio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Papa Francesco su LGBT: “Dio non rifiuta nessuno. Il mio dovere è di accogliere sempre.” E su coloro che promuovono… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Il sesso è una delle cose belle che Dio ha dato alla persona umana. Esprimersi sessualmente è una… - SalamidaFabio : “Ogni persona è figlia di Dio. Dio non rifiuta nessuno, è padre. Chi fomenta odio nella Chiesa contro il movimento… - PJenningsUNI : RT @RetePaceDisarmo: Papa Francesco: «Il #disarmo integrale non è un’utopia» Non solo l’Ucraina ma tutti i conflitti del mondo che delinean… - angheluruju11 : RT @vaticannews_it: Il Papa è arrivato nel carcere minorile di Casal del Marmo. Ad accoglierlo il giovane cappellano don Nicolò Ceccolini,… -

La Solenne Via Crucis al Colosseo a Roma , sarà celebrata stasera da, sebbene reduce da un ricovero al Gemelli per un'infezione respiratoria. Le celebrazioni in occasione del Venerdì Santo , partiranno dalle ore 21.15 di oggi 7 aprile 2023. Via Crucis ...in questi giorni ha confidato: 'Anch'io ho bisogno che Gesù mi accarezzi e si avvicini a me'. Sì, proprio lì, nel fondo dove si può precipitare, la risurrezione di Gesù giunge e ...Credo che nel nostro cuore ancora risuonino le parole dipronunciate durante la preghiera dell'Angelus domenica 5 marzo scorso": "Le limpide acque del Mediterraneo non siano più ...

via crucis 2023: la diretta con papa francesco Nonostante il recente malore e il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dal Sagrato della Basilica di San Pietro, Papa Francesco celebrerà il rito in ...La nota ripudia la dottrina della scoperta perché non faceva parte dell’insegnamento della Chiesa Cattolica ed è la logica consguenza di quanto scritto da Papa Francesco nella sua Enciclica Laudato Si ...