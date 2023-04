Paolo Berlusconi | Vediamo come va oggi | siamo fiduciosi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Paolo Berlusconi, alla giornalista che gli chiede come sta il fratello Silvio dice: 'Se mi dai il tuo numero te lo… - SMontegranaro : RT @kiara86769608: “Se mi dai il tuo numero te lo dico”. Così Paolo Berlusconi risponde alla cronista fuori dall’ospedale sulle condizioni… - AnsaLombardia : Il fratello Paolo e il figlio Luigi da Berlusconi. Anche Fedele Confalonieri è tornato al San Raffaele | #ANSA - Logos_art11_21 : #berlusconi #mafie #europa #borsellino #falcone Berlusconi e la mafia. Paolo Borsellino, la sua ultima intervista c… - ninnitarantino : RT @kiara86769608: “Se mi dai il tuo numero te lo dico”. Così Paolo Berlusconi risponde alla cronista fuori dall’ospedale sulle condizioni… -

"Vediamo come va oggi, siamo fiduciosi". Così, fratello minore del leader di Forza Italia, ha risposto ai cronisti riguardo alle condizioni di salute del fratello, ricoverato al San Raffaele di Milano. 7 aprile 2023Entrando nella struttura ospedalieraha detto ai cronisti: "Vediamo come va oggi, siamo fiduciosi". ."L'impegno del presidente Silvioè sempre attivo. Infatti, anche stamattina, ha telefonato ad alcuni dirigenti proprio per ... Lo ha dettoBarelli, presidente dei deputati di Forza ...

“Se mi dai il tuo numero te lo dico”. Così Paolo Berlusconi risponde alla cronista fuori… Il Fatto Quotidiano

Milano, 7 apr. (askanews) - "Vediamo come va oggi, siamo fiduciosi". Così Paolo Berlusconi, fratello minore del leader di Forza Italia, ha risposto ai cronisti riguardo alle condizioni di salute del ..."Non so niente, siamo fiduciosi", le parole di Paolo Berlusconi sul fratello Silvio arrivando al San Raffaele. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...