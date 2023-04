Pallanuoto: Setterosa. Al via nuova World Cup a Rotterdam e Atene (Di venerdì 7 aprile 2023) Il ct Silipo: "La condizione non sarà ottimale, giocheremo contro tutte le big" ROMA - Due città e dieci giorni di partite per scaldare i motori. Il Setterosa sarà impegnato nella nuova formula della ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Il ct Silipo: "La condizione non sarà ottimale, giocheremo contro tutte le big" ROMA - Due città e dieci giorni di partite per scaldare i motori. Ilsarà impegnato nellaformula della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Pallanuoto: Setterosa. Al via nuova World Cup a Rotterdam e Atene - OA_Sport : Pallanuoto femminile, le convocate del Setterosa per la prima tappa della World Cup a Rotterdam - - Coninews : ?? ???? Il Setterosa scalda i motori in vista della World Cup di pallanuoto. La prima tappa andrà in scena a Rotterdam… - Giusepp34637041 : RT @sportface2016: Pallanuoto, il Setterosa pronto per la World Cup: si parte a Rotterdam dall'11 aprile - sportface2016 : Pallanuoto, il Setterosa pronto per la World Cup: si parte a Rotterdam dall'11 aprile -