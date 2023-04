Pallamano | l’Italia sfida la Slovenia nelle qualificazioni ai Mondiali Torna Anika Niederwieser

(Di venerdì 7 aprile 2023)affronterà laai2023 difemminile. L’andata dei playoff andrà in scena sabato 8 aprile (ore 18.30) a Chieti, mentre il confronto di ritorno è previsto quattro giorni dopo a Lubiana. Le azzurre partiranno sfavorite contro la compagine balcanica, ma cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo per raggiungere un obiettivo storico. Il tecnico Giuseppe Tedesco dovrà fare i conti con la defezione della centrale Ramona Manojlovic a causa di problemi alla spalla. Spicca il rientro in azzurro di, terzino sinistro che ritrova la Nazionale dopo cinque anni di assenza. La giocatrice del Thueringer ha dichiarato attraverso i canali federali: “Ho ritrovato una squadra con tanti ...

... un mix tra palla avvelenata eche proprio AiCS ...mix tra palla avvelenata eche proprio AiCS promuove in...'altra alle 15, tutti i giorni dal 21 al 25 aprile ", un ......è rinato come centro federale della Federazione della; ...1 milione per la cittadella dello sport in via Amiterno e'... per il manto erboso che ci vede fra le realtà più virtuose d'e i ...... i salernitani tagliano nuovamente'importante traguardo - tra'... tra le migliori otto squadre didella più importante ...della terza fase del torneo disputatosi presso La Casa della...