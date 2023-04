Palazzo Mosti | il 10 maggio scade il termine per i contributi per i canoni di locazione 2022

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione deiad integrazione del canone di, annualità. Le domande potranno essere inoltrate fino alultimo delle ore 14 del 10”, è quanto rende noto l’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola. Per presentare l’istanza occorre accedere all’apposita piattaforma dal link https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/fitti--pubblicato-il-bando-domande-entro-il-10--2023. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NTR24 : Palazzo Mosti, scade il 10 maggio il termine per i contributi per i canoni di locazione 2022… - notizieloc : Benevento: Inaugurati, a due passi da Palazzo Mosti, i Giardini Alberto Simeone - TV7Benevento : Mastella inaugura i Giardini di Palazzo Mosti alla memoria di Alberto Simeone - TV7Benevento : Certificati digitali, addio file agli sportelli: sono scaricabili sui dispositivi digitali - notizieloc : Benevento: Cerimonia di intitolazione dei Giardini di Palazzo Mosti ad Alberto Simeone

Il primo cittadino ha poi ricordato il lavoro fatto per riqualificare l'area con la costruzione dei giardini e della scalinata che ora consentirà di uniree la zona di piazza Roma ...Cerimonia ufficiale di intitolazione dei Giardini di, ubicati di fronte alla sede del Comune, ad Alberto Simeone , avvocato, consigliere comunale della Città di Benevento e parlamentare della Repubblica Italiana. Nelle motivazioni il ...La famiglia Simeone ha ringraziato il Sindaco Mastella e la sua Giunta per aver voluto dedicare i " Giardini di" alla memoria del Deputato Alberto Simeone un uomo di valori, stimati da tutti e noto soprattutto in Italia per la Legge Simeone. I figli hanno voluto ricordare la sua figura di uomo ...

Palazzo Mosti, previsti ritocchi al ribasso per la Tari Il Sannio Quotidiano

"E' stato pubblicato il bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione, annualità 2022. Le domande potranno essere ...I contribuenti beneventani pagheranno una tassa rifiuti più leggera di qualche euro. Pochi spiccioli ma meglio di niente, sarebbe facile commentare, e soprattutto si può accogliere ...