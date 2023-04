Palazzo Madama | idea Aventino contro La Russa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 7 aprile 2023) Cuperlo lancia l’. Le opposizioni dovrebbero uscire dall’Aula ogni volta che la presiede Ignazio Lae i vice presidenti non espressi dalla maggioranza dovrebbero dimettersi dalla carica. Così vediamo che fa”. Lo dice il dem Gianni Cuperlo in una intervista a La Stampa. Secondo Gianni Cuperlo le opposizioni dovrebbero uscire dall’Aula del Senato ogni volta che la presiede Ignazio La“Perché – aggiunge – quando il presidente del Senato derubrica via Rasella ad un attentato a “una banda musicale di semi pensionati” certifica di essere una figura inadeguata a ricoprire quell’incarico”. Non bastano le scuse e la marcia indietro? “Le scuse, – risponde Cuperlo – espresse in maniera e misura goffe, non riparano lo sbrego istituzionale e la ferita che ha prodotto. Sull’episodio credo Edith Bruck abbia speso frasi definitive, ...