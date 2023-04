Pagelle Milan-Empoli: disastro Origi, la difesa toscana regge l’urto (Di venerdì 7 aprile 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Milan-Empoli Le Pagelle dei protagonisti del match tra Milan ed Empoli, valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Milan: Maignan 6; Calabria 6 (dal 62? Florenzi 5,5), Thiaw 6, Tomori 6,5, Hernández 6; Bennacer 5,5 (dal 62? Brahim Diaz 5,5), Tonali 6,5; Saelemaekers 6 (dall’84’ De Ketelaere sv), Pobega 5,5, Rebi? 5 (dal 70? Leao 5,5); Origi 4 (dal 70? Giroud 6). All. Pioli 5,5. Empoli: Perisan 7, Ebuehi 6,5, De Winter 6,5, Luperto 6,5, Parisi 6; Fazzini 6,5, Marin 6 (dal 78? Cacace sv), Bandinelli 6 (dal 64? Grassi 5,5); Baldanzi 6 (dal 77? Haas sv); Caputo 5,5 (dal 65? Cambiaghi 5,5), Piccoli 5,5 ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match traed, valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.: Maignan 6; Calabria 6 (dal 62? Florenzi 5,5), Thiaw 6, Tomori 6,5, Hernández 6; Bennacer 5,5 (dal 62? Brahim Diaz 5,5), Tonali 6,5; Saelemaekers 6 (dall’84’ De Ketelaere sv), Pobega 5,5, Rebi? 5 (dal 70? Leao 5,5);4 (dal 70? Giroud 6). All. Pioli 5,5.: Perisan 7, Ebuehi 6,5, De Winter 6,5, Luperto 6,5, Parisi 6; Fazzini 6,5, Marin 6 (dal 78? Cacace sv), Bandinelli 6 (dal 64? Grassi 5,5); Baldanzi 6 (dal 77? Haas sv); Caputo 5,5 (dal 65? Cambiaghi 5,5), Piccoli 5,5 ...

