Termina senza reti la sfida di San Siro. Male Origi e Rebic, schierati titolari da Pioli. Tra gli ospiti brillano Perisan e Luperto. Tutti i voti di- Empoli a cura di Federico ...Tabellino edi- Empoli(3 - 4 - 2 - 1): Maignan; Calabria (62 , Florenzi), Thiaw, Tomori, Hernández; Bennacer (62 , Diaz), Tonali; Saelemaekers (84 , De Ketelaere), Pobega, Rebi (...- Empoli 0 - 0 diretta live, cronaca testuale e highlights Ledel. Ledell'Empoli . La pagella dell'arbitro . Il nostro SUPERTOP . Il nostro SUPERFLOP . Il calendario del ...

Pagelle Milan-Empoli 0-0: occasione sciupata. Origi, che delusione! Pianeta Milan

Scende in campo con i capelli della “fata turchina” ma non trova la magia giusta per far vincere il Milan Tonali 7: è l’anima del Milan, sia in impostazione sia nelle chiusure. Un gigante, sta ...MILANO – Il Milan spreca e non va oltre lo 0-0 in casa contro l’Empoli. Nonostante un “assedio” per quasi novanta minuti e gli zero rischi corsi da Maignan, i rossoneri non riescono ad abbattere il ...