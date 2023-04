Pagelle Lecce-Napoli | Falcone e Gallo horror | azzurri spuntati

(Di venerdì 7 aprile 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI:(4-3-3):4; Gendrey 5,5, Baschirotto 6, Umtiti 6,4,5; Gonzalez 6 (dal 73? Helgason 6), Hjulmand 6, Maleh 6 (dall’80’ Askildsen sv); Oudin 5,5 (dall’80’ Strefezza sv), Ceesay 5,5 (dal 79? Persson sv), Di Francesco 7 (dall’88’ Banda sv). All. Baroni 6.(4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6, Kim 6, Mario Rui 6,5 (dal 94? Oliveira sv); Anguissa 5,5, Lobotka 6, Elmas 6; Lozano 5,5 (dal 66? Ndombele 5,5), Raspadori 5,5 (dal 66? Simeone sv, ...

Lecce - Napoli 1 - 2 Falcone 5: poco da fare sul gol, grande parata su Lozano ma sbaglia sia tecnicamente che in comunicazione con Gallo Gendrey 5,5: prova qualche scorribanda non concretizzata, fa il ...Rrahmani 6 : parte soffrendo un po' la velocità degli attaccanti del Lecce, meglio quando deve impostare con quei suoi lanci precisi per rovesciare l'azione. Kim 6,5 : si trasforma in un'esterno ...

Lecce-Napoli 1-2, le pagelle: DiLo e Kvara e tanta fatica, Raspadori non incide Tutto Napoli

Rrhamani 6 - Passi in avanti rispetto al Milan, non era difficile in questo senso fare meglio, ma fa rivedere una certa solidità nonostante la rapidità degli attaccanti del Lecce. Mario Rui 6,5 - Fa ...Meret 6.5 – Ottimo intervento su Maleh, incolpevole sul gol di Di Francesco. Di Lorenzo 7 – Gol prezioso in un momento delicato per la squadra, ma offre pure un prezioso contributo nelle chiusure ...