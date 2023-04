Pagata appena 3,96 euro l'ora: è anti costituzionale (Di venerdì 7 aprile 2023) Una lavoratrice padovana ha fatto causa a una società e il giudice le ha dato ragione: la paga di 3,96 euro orari prevista dal contratto nazionale viola l’articolo 36 della Costituzione. Pronte altre cause Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 aprile 2023) Una lavoratrice padovana ha fatto causa a una società e il giudice le ha dato ragione: la paga di 3,96orari prevista dal contratto nazionale viola l’articolo 36 della Costituzione. Pronte altre cause

Salario minimo, Conte: "Mai più paghe da fame e sfruttamento" Il loro contratto, scaduto da anni e non ancora rinnovato, prevede uno stipendio di appena 4,60 ...con cui un giudice del lavoro di Milano ha accolto il ricorso di una lavoratrice padovana pagata 3,96 ...