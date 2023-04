Paga da fame, azienda condannata: "Incostituzionale" (Di venerdì 7 aprile 2023) Percepiva uno stipendio inferiore al reddito di cittadinanza, 640 euro netti, e nonostante l'applicazione del contratto nazionale di settore la Paga oraria effettiva - 3,96 euro all'ora - la faceva vivere addirittura sotto la soglia di... Leggi su europa.today (Di venerdì 7 aprile 2023) Percepiva uno stipendio inferiore al reddito di cittadinanza, 640 euro netti, e nonostante l'applicazione del contratto nazionale di settore laoraria effettiva - 3,96 euro all'ora - la faceva vivere addirittura sotto la soglia di...

