Padovan: “Il Napoli può resettare, ma la sconfitta con il Milan rimane” (Di venerdì 7 aprile 2023) Giancarlo Padovan ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Napoli-Milan e ai prossimi impegni tra i rossoneri e gli azzurri Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 aprile 2023) Giancarloha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ae ai prossimi impegni tra i rossoneri e gli azzurri

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNapoli24 : - Milannews24_com : Padovan: «Napoli Milan? La gara di campionato può condizionare» - MilanNewsit : Champions, Padovan: 'Il Napoli ha tempo per resettare ma sarà condizionato dalla gara in campionato' - infoitsport : 'C'è una cosa che irrita il Napoli e lo vedremo in Champions'. La certezza di Padovan - sscalcionapoli1 : Padovan: “Napoli, tensione immotivata che rischia di rovinare la festa Scudetto” -