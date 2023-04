Over, cosa fare a Pasqua da soli (Di venerdì 7 aprile 2023) Trascorrere le feste di Pasqua da soli ma non in solitudine è possibile, ecco una piccola guida con proposte e idee per una festività all'insegna del divertimento Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) Trascorrere le feste didama non intudine è possibile, ecco una piccola guida con proposte e idee per una festività all'insegna del divertimento

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _ttmp__ : @M1sha13 Certo che sì ma è inutile pensarci, cc over 25 da 40+ mln non sono cosa per noi - thomasvtair : @over_usinfinity sì infatti ma puoi dire una cosa del genere ?????? e la gente “eh non sarebbe più amico” ma tutto ben… - thomasvtair : @over_usinfinity ma infatti non ho capito manco sta cosa - Profilo3Marco : RT @ilgiornale: Dopo i 60 anni, i #muscoli tendono a perdere forza e massa, ma alcuni alimenti possono preservare il tono e la resistenza m… - AnnaFarfallina : @casiftangeles Ma vorrei sapere cosa si aspettano? Cosa dovremmo fare? Un over party a Maria perché è fidanzata e f… -