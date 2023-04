Ospiti Verissimo, concorrenti GF Vip dritti nel dimenticatoio: retroscena (Di venerdì 7 aprile 2023) L'edizione numero sette del GF Vip potrà essere ricordata come quella degli errori e degli orrori. Dinamiche, oltre che un cast scadente, sembrano essere sfuggite totalmente al controllo degli autori a partire dal caso Marco Bellavia che ha segnato un incidente di percorso irrimediabile, fino all'intervento di Pier Silvio Berlusconi che ha imposto un registro completamente diverso di narrazione. Un caos durato sei mesi dal quale ne è uscita vincente Nikita Pelizon, l'unica che ha saputo parare colpi dall'inizio alla fine: ha vissuto un percorso nella Casa di Cinecittà in solitaria, ferma ad osservare tutto ciò che andava in scena sapendo muoversi abilmente fino a sipario calato. Fino a poco tempo fa gli eliminati del Grande Fratello Vip passavano dai salotti di punta di Canale 5 per raccontare la loro avventura nel reality show. Quel tempo pare che sia finito e sostituito con ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 7 aprile 2023) L'edizione numero sette del GF Vip potrà essere ricordata come quella degli errori e degli orrori. Dinamiche, oltre che un cast scadente, sembrano essere sfuggite totalmente al controllo degli autori a partire dal caso Marco Bellavia che ha segnato un incidente di percorso irrimediabile, fino all'intervento di Pier Silvio Berlusconi che ha imposto un registro completamente diverso di narrazione. Un caos durato sei mesi dal quale ne è uscita vincente Nikita Pelizon, l'unica che ha saputo parare colpi dall'inizio alla fine: ha vissuto un percorso nella Casa di Cinecittà in solitaria, ferma ad osservare tutto ciò che andava in scena sapendo muoversi abilmente fino a sipario calato. Fino a poco tempo fa gli eliminati del Grande Fratello Vip passavano dai salotti di punta di Canale 5 per raccontare la loro avventura nel reality show. Quel tempo pare che sia finito e sostituito con ...

