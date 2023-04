Osimhen | “Un onore stare al Napoli Spalletti determinante per me” poi svela un retroscena

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 7 aprile 2023) Victorha rilasciato una intervista ai microfoni di France Football parlando dele della conquista dello scudetto. L’attaccante nigeriano sta recuperando da un infortunio che non lo farà giocare contro il Lecce, dopo aver saltato anche la partita di Serie A con il Milan. Ci sono però molte possibilità di vederlo in campo in Champions League per la sfida Milan-. Durante l’intervista a France Football,ha parlato del suo rapporto con gli allenatori: “Per me è stato molto importante il rapporto con i vari tecnici che ho avuto. Gennaro Gattuso è stato fondamentale per la mia crescita in termini di autostima e motivazione. Ma è con il lavoro di Lucianoche la mia crescita è stata ancora più evidente, lui è stato molto paziente con me lavorando sodo“. Poi ...