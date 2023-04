Osimhen svela: “Spalletti mi ha migliorato”, poi da brividi sullo Scudetto del Napoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di France Football. L’intervista integrale sarà rilasciata domani, ma i colleghi del Corriere del Mezzogiorno ne hanno evidenziato alcune parti in anteprima. L’attaccante del Napoli ha parlato ovviamente della sua esperienza in azzurro ed in particolare del suo rapporto con gli allenatori, da Gennaro Gattuso a Luciano Spalletti, oltre che ovviamente dello Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni: Osimhen: “A Gattuso devo molto, Spalletti mi ha migliorato” Il rapporto con gli allenatori è stato fondamentale negli ultimi campionati. Devo molto a mister Gattuso per quanto riguarda la motivazione e la valorizzazione della mia personale autostima, ma è con Luciano Spalletti che la ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Victorha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di France Football. L’intervista integrale sarà rilasciata domani, ma i colleghi del Corriere del Mezzogiorno ne hanno evidenziato alcune parti in anteprima. L’attaccante delha parlato ovviamente della sua esperienza in azzurro ed in particolare del suo rapporto con gli allenatori, da Gennaro Gattuso a Luciano, oltre che ovviamente dello. Di seguito le sue dichiarazioni:: “A Gattuso devo molto,mi ha” Il rapporto con gli allenatori è stato fondamentale negli ultimi campionati. Devo molto a mister Gattuso per quanto riguarda la motivazione e la valorizzazione della mia personale autostima, ma è con Lucianoche la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliFCNews : Osimhen svela: 'Ecco come è nato il patto Scudetto, ne ho parlato con Anguissa e Spalletti! Su Kvaratskhelia...'… - infoitsport : Infortunio Osimhen, il nigeriano svela i tempi di recupero - Spazio_Napoli : Infortunio Osimhen, il nigeriano svela i tempi di recupero - MilanSpazio : Napoli, Spalletti: “Con il Milan gara da tripla”, poi svela se Osimhen recupererà per la Champions League - 1926pe : RT @napolimagazine: MERCATO - Cammaroto svela a 'NM': 'Napoli, ADL non molla Osimhen e Kvara: il piano per il futuro' -