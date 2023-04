Osimhen: «Spalletti ha calcolato che devo restare a 5 metri dai difensori per diventare devastante» (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Corriere del Mezzogiorno riporta alcune anticipazioni di un’intervista rilasciata dall’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, a L’Equipe. L’intervista, realizzata dal giornalista parigino Thymoté Pinon, sarà pubblicata domani sulle pagine di France Football. Osimhen ha raccontato la sua esperienza nel Napoli, toccando anche il tema degli allenatori con cui ha avuto a che fare. «Il rapporto con gli allenatori è stato fondamentale negli ultimi campionati. A Gennaro Gattuso devo molto in termini di motivazione e di valorizzazione della mia personale autostima, ma è con Luciano Spalletti che la mia crescita è stata ancor più forte, grazie al lavoro paziente che il mister ha condotto nei miei confronti nel corso dei mesi». Osimhen ha raccontato un episodio riguardante Spalletti risalente ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Corriere del Mezzogiorno riporta alcune anticipazioni di un’intervista rilasciata dall’attaccante del Napoli, Victor, a L’Equipe. L’intervista, realizzata dal giornalista parigino Thymoté Pinon, sarà pubblicata domani sulle pagine di France Football.ha raccontato la sua esperienza nel Napoli, toccando anche il tema degli allenatori con cui ha avuto a che fare. «Il rapporto con gli allenatori è stato fondamentale negli ultimi campionati. A Gennaro Gattusomolto in termini di motivazione e di valorizzazione della mia personale autostima, ma è con Lucianoche la mia crescita è stata ancor più forte, grazie al lavoro paziente che il mister ha condotto nei miei confronti nel corso dei mesi».ha raccontato un episodio riguardanterisalente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? SPALLETTI “Sappiamo che alla squadra serve una prestazione di sostanza. Qualsiasi pensiero deve essere rivolto al… - sscnapoli : ?? SPALLETTI “Col Milan gara da tripla. L’assenza di Osimhen pesa, ma Simeone ha grande valore. Mi sento napoletano,… - napolista : #Osimhen: «#Spalletti ha calcolato che devo restare a 5 metri dai difensori per diventare devastante» Sul CorMez u… - SpiritoPasquale : RT @napoli_network: Da Castelvolturno la conferenza stampa di Luciano Spalletti per #LecceNapoli #Spalletti: '#Osimhen non ci sarà, ma per… - infoitsport : Lecce-Napoli, Spalletti: 'Osimhen non c'è, servono 15 punti per scudetto' -