Osimhen | il consiglio di Spalletti che l’ha reso devastante | il retroscena

(Di venerdì 7 aprile 2023) L’attaccante del Napoli, Victor, ha rivelato in un’intervista a France Football come il lavoro diabbia contribuito alla sua crescita personale e al suo successo sul campo. Victor, intervenuto ai microfoni di France Football, ha svelato come la guida di Lucianoabbia contribuito alla sua crescita e al suo successo in campo. Grazie alla sua esplosività e alla sua velocità,è diventato un vero e proprio incubo per le difese avversarie. Il tecnicoha chiesto all’attaccante di essere “esplosivo come la dinamite” e ha lavorato con lui sulla sua corsa, sulle distanze che deve mantenere dai difensori e sulle reazioni agli assist. Grazie a questo lavoro,è in grado di coprire cinque metri più velocemente degli ...

