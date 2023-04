Osimhen | “Festa scudetto? Sono curioso di scoprire cosa organizzeranno i napoletani”

(Di venerdì 7 aprile 2023) L’attaccante del Napoli, Victor, ha rilasciato una lunga intervista a France Football, in cui si è focalizzato soprattutto sull’imminente: “Ho potuto solo ascoltare i racconti delle feste dei precedenti scudetti.di. Per me giocare a Napoli è un onore, qui ha giocato Maradona. Voglio vincere questoper vedere la gioia sul volto dei tifosi, non vedo l’ora dicome sarà quella. Sarà emozionante”. E sulla sua carriera: “Devo molto a Gennaro Gattuso perché ha lavorato sulla mia motivazione e sulla mia autostima, ma con Spalletti la mia crescita è stata maggiore. Lui mi ha sempre chiesto di ...

