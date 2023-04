Osimhen: c’è una data precisa per sapere se giocherà Milan-Napoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Victor Osimhen vuole giocare Milan-Napoli ma una conferma arriverà solo dopo gli esami strumentali. Il Napoli nella trasferta con il Lecce dovrà sicuramente fare a meno di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano avrebbe voluto entrare almeno nella lista dei convocati, ma Spalletti in accordo con lo staff medico ha deciso di non rischiare l’attaccante nigeriano, anche perché la lesione al muscolo non è ancora guarita. Milan-Napoli: il recupero di Osimhen L’obiettivo principale in questo momento è quello di recuperare Osimhen per Milan-Napoli. Ci sono sensazioni molto positive, anche se l’ultima parola l’avranno gli esami strumentali. Osimhen si sottoporrà a nuovi accertamenti martedì ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 aprile 2023) Victorvuole giocarema una conferma arriverà solo dopo gli esami strumentali. Ilnella trasferta con il Lecce dovrà sicuramente fare a meno di Victor. L’attaccante nigeriano avrebbe voluto entrare almeno nella lista dei convocati, ma Spalletti in accordo con lo staff medico ha deciso di non rischiare l’attaccante nigeriano, anche perché la lesione al muscolo non è ancora guarita.: il recupero diL’obiettivo principale in questo momento è quello di recuperareper. Ci sono sensazioni molto positive, anche se l’ultima parola l’avranno gli esami strumentali.si sottoporrà a nuovi accertamenti martedì ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Infortunio per #Osimhen al rientro dalla Nazionale: c'è lesione distrattiva all'adduttore - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, #Osimhen: “Devo molto a #Gattuso, ma con #Spalletti abbiamo lavorato tanto! Onorato di giocare a #Napoli,… - StraNotizie : Lecce-Napoli, Spalletti: 'Osimhen non c'è, servono 15 punti per scudetto' - infoitsport : Lecce-Napoli, Spalletti: 'Osimhen non c'è, servono 15 punti per scudetto' - infoitsport : FOTO-Balotelli e Osimhen infiammano i social: botta e risposta tra i due, c’entra il Napoli! -

Probabili formazioni Serie A della 29giornata: le news dai campi ...in mediana ci sono le candidature di Ndombelé e (soprattutto) di Elmas con quest'utlimo favorito su Zielinski Davanti Lozano può ritrovare una maglia dall'inizio mentre per il ruolo di vice Osimhen è ... Napoli, col Lecce doppio banco di prova: vincere per reagire e prepararsi al Milan L'assenza di Osimhen non giustifica niente, ma la speranza dell'ambiente partenopeo è di ritrovarlo per gli altri due scontri col Milan, non solo vendette ma con il clamoroso obiettivo di raggiungere ... Lecce - Napoli, Spalletti: 'Osimhen non c'è, servono 15 punti per scudetto' Per rivedere Osimhen bisogna aspettare. 'Domani non ci sono possibilità, andiamo alla settimana successiva con la programmazione del lavoro. Per la gara successiva dal punto di vista della ... ...in mediana ci sono le candidature di Ndombelé e (soprattutto) di Elmas con quest'utlimo favorito su Zielinski Davanti Lozano può ritrovare una maglia dall'inizio mentre per il ruolo di viceè ...L'assenza dinon giustifica niente, ma la speranza dell'ambiente partenopeo è di ritrovarlo per gli altri due scontri col Milan, non solo vendette ma con il clamoroso obiettivo di raggiungere ...Per rivederebisogna aspettare. 'Domani non ci sono possibilità, andiamo alla settimana successiva con la programmazione del lavoro. Per la gara successiva dal punto di vista della ... Lecce Napoli: conferenza Spalletti in diretta CalcioNapoli24