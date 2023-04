(Di venerdì 7 aprile 2023) In un articolo a propria firma su La Stampa il politologo Giovannidemolisce le “”, colpendole laddove si sentono più solide: nella loro auto-accreditata superiorità morale e intellettuale. La riflessione ruota intorno alle sfide poste dalla modernità sul terreno della “innovazione sociale, culturale e tecnologica”, dalla maternità surrogata all’uso delle parole straniere, dai flussi migratori alla carne sintetica. Pur sostenendo che, a suo avviso, dal centro“sono arrivati vari segnali di scarsa simpatia” per questo processo,avverte le, e quindi principalmente la sinistra, che governo e maggioranza dimostrano comunque e decisamente maggiore comprensione di una questione che loro, invece, ignorano del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Orsina: “Dalle élite progressiste miopia imbarazzante: la destra pensa a governare il cambiamento”… - meltingmax : @La_manina__ Io ci ho litigato per tutto il mio corso di laurea con Giovanni Orsina, e anche dopo. Però, proprio pe… -

Nel taglio alto spicca il commento sul dibattito sulla tradizione, a firma di Giovanni('La ... Tante le notizie in spalla,condizioni di salute di Berlusconi ('Berlusconi reagisce bene ......"debolezze" dell'Italia invece di concentrarsi sul quadro preoccupante dell'Unione derivato... * * * Su Formiche Giovannidice: "È evidente che, se in Spagna dovessero vincere i popolari e ...Dipenderàscelte politiche del Partito Popolare Europeo, dice a Formiche.net Giovanni, direttore della Luiss School of Government e autore per Rubbettino di " Una democrazia eccentrica. ...

Orsina: "Dalle élite progressiste miopia imbarazzante: la destra ... Secolo d'Italia

Sono state 17 le serate proposte dal Comune in collaborazione con Amat in un programma ... Franco Branciaroli, Umberto Orsini, Lino Guanciale, Francesco Montanari, Nancy Brilli e Chiara Noschese, ...Sul Monte Amiata il Polo Museale di Arcidosso, nel Castello Aldobrandesco (e-mail: [email protected]), con i suoi quattro musei: Museo David Lazzaretti, Collezione di Armi, Museo del paesaggio medieva ...