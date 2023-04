Orrore gender fluid | le ballerine da uomo

(Di venerdì 7 aprile 2023) Sto salendo a Milano col treno a tenere una conferenza sull’immaginifica Agenda 2030, quella di Klaus Schwab del WEF e della baronessa Ursula ma so già che deluderò l’uditorio per lo più orientato ai complotti, alle dietrologie dei massoni, che ci stanno dal ‘700, dalla Fabian Society, che ha duecento anni, del professor Draghi che dice: noi siamo la finanza e decidiamo, voi le peuple che obbedisce o almeno ci proviamo. Ci proviamo ad apparecchiarvi la tavola di obblighi paranoici e di divieti psicotici. Ma, ecco dove scontenterò tutti, se questo desco imbandito di veleno poi lo consumiamo, se a tutto ci adeguiamo, la colpa è dei Draghi e dei Britannia e dei fabiani e dei massoni oppure è nostra? E ancora. Perché lo fanno? Perché adesso? E perché in questo modo? Adesso perché la tecnologia autoritaria è matura, in questo modo perché, con Legutko, il processo di ridefinizione del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Manuela09467313 : @elio_vito Stesso vale per la libertà di stampa. Sono liberticidi e se ne sta accorgendo tutta Europa per fortuna.… - elenadef_ : Una mia compagna delle medie che ho rivisto recentemente mi ha invitato al gender reveal party del figlio che lei e… -

... pansessuali, poliamorose, non binarie,- fluid, drag queen e drag king e cise ... in un crescendo di inaccettabile, di cui siamo testimoni da anni. - Vogliamo contrastare lo ...Tra i presupposti filosofici del cinema di Guadagnino c'è la predilezione per ilcrossing e ... su tutto ciò che andrà perduto come lacrime sulla pioggia - ossia sull'vero. I giovani ...All'non c'è fine: Nodal è un social di appuntamenti per mettere in contatto donne intenzionate a ... I pentiti delcelebrano in California il Detrans awareness day. Piovono minacce. Lo ...