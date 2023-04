Oroscopo Branko Pasqua 2023 | segni fortunati e previsioni di domenica 9 aprile 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 aprile 2023). Ci siamo, laè finalmente alle porte! Quale occasione migliore di questa per rilassarsi un po’ lontano dagli incalzanti ritmi lavorativi e trascorrendo del tempo con le persone che si amano? Laè sinonimo di festa e convivialità, un’occasione in cui tutta la famiglia si riunisce al suono di una bella tavola imbandita che mette d’accordo tutti! Scommetto però che tra una portata e l’altra siete curiosi di sapere cos’hanno in serbo per voi le stelle: quali saranno idello zodiaco maggiormentee quelli che, invece, faranno un po’ più di fatica ad ingranare? Sciogliamo ogni dubbio con leli dell’amato astrologo ...