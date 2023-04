Oroscopo 7 aprile 2023

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ieri c’è stata la Luna piena in Bilancia e siamo pronti a immergerci nelle nostre emozioni quando la Luna entra nel segno d’acqua dello Scorpione alle 2:29 del mattino. I problemi di controllo possono essere messi in discussione quando la Luna entra in quadratura con Plutone in Acquario alle 2:54 del mattino. La Luna si