Oro | perché tutti lo vogliono? Ecco cosa devi sapere sul bene rifugio per eccellenza

Se avete visto la serie "La casa di Carta",e vi siete posti un bel po' di domande sull'oro, possiamo darvi le risposte che cercate in questo articolo: perché questo metallo vale così tanto? Per quale ragione gli stati mondiali hanno riserve auree? E perché, in termini di prestigio, l'oro è messo davanti a tantissimi altri metalli? Andiamolo a scoprire Credit: La Casa de Papel Iniziamo col chiarire perché l'oro – insieme all'argento – divenne così prezioso: divennero ben presto i metalli preferiti dai governi che avevano bisogno di creare valuta. La malleabilità ed il basso punto di fusione di questi metalli lo rendevano perfetti per essere forgiati in monete, quindi il primo motivo è che erano molto semplici da lavorare. Il colore e la lucentezza unici, poi, li rendevano facilmente distinguibili, oltre a non andare soggetti ad ...

