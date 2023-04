Oristano, fa recitare l'Ave Maria a scuola: maestra sospesa 20 giorni con riduzione dello stipendio (Di venerdì 7 aprile 2023) commenta sospesa per 20 giorni dall'insegnamento per aver fatto realizzare agli alunni un piccolo rosario con 10 perline a forma di braccialetto e per aver recitato insieme a loro in classe un'Ave ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 aprile 2023) commentaper 20dall'insegnamento per aver fatto realizzare agli alunni un piccolo rosario con 10 perline a forma di braccialetto e per aver recitato insieme a loro in classe un'Ave ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Fa recitare l’Ave Maria in classe e realizzare ai bambini un rosario. Maestra sospesa per 20 giorni - MediasetTgcom24 : Oristano, fa recitare l'Ave Maria a scuola: maestra sospesa 20 giorni con riduzione dello stipendio #oristano - LinaVadal : RT @MediasetTgcom24: Oristano, fa recitare l'Ave Maria a scuola: maestra sospesa 20 giorni con riduzione dello stipendio #oristano https:/… - bizcommunityit : Oristano, fa recitare l'Ave Maria a scuola: maestra sospesa 20 giorni con riduzione dello stipendio - seaborn3 : Per come la vedo io questa é una mascalzonata, punire una maestra perché in classe in uno stato a maggioranza catto… -