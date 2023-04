“Ora fatemi dire questa cosa su Sonia”. Tavassi esplode su Bruganelli dopo il GF Vip (Di venerdì 7 aprile 2023) Finché il GF Vip 7 è andato in onda non si sono mai riusciti a prendere. Questo perché l’opinionista Sonia Bruganelli era una convinta sostenitrice di Antonella Fiordelisi e del gruppo dei persiani, mentre Edoardo Tavassi era considerato il creatore degli spartani. Lei gli aveva dato del “manipolatore”, lui ora si difende. Giusto verso gli ultimi capitoli scritti nello spiato appartamento di Cinecittà, Sonia Bruganelli aveva detto che per interpretare nel giusto modo le sue critiche era il caso di scindere il giocatore del GF Vip 7 dalla persona. Così sarebbero risultate meno offensive, relegate al contesto. Edoardo Tavassi ha detto la sua. dopo il GF Vip, nuovo scontro a distanza tra Tavassi e Sonia ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 7 aprile 2023) Finché il GF Vip 7 è andato in onda non si sono mai riusciti a prendere. Questo perché l’opinionistaera una convinta sostenitrice di Antonella Fiordelisi e del gruppo dei persiani, mentre Edoardoera considerato il creatore degli spartani. Lei gli aveva dato del “manipolatore”, lui ora si difende. Giusto verso gli ultimi capitoli scritti nello spiato appartamento di Cinecittà,aveva detto che per interpretare nel giusto modo le sue critiche era il caso di scindere il giocatore del GF Vip 7 dalla persona. Così sarebbero risultate meno offensive, relegate al contesto. Edoardoha detto la sua.il GF Vip, nuovo scontro a distanza tra...

