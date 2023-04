Operazione congiunta Finanza-Carabinieri | sequestro di droga e due arresti

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nell’ambito delle quotidiane attività di controllo economico del territorio, volte alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Guardia didel Comando Provinciale di Salerno, unitamente aidi Nocera Inferiore, hanno sottoposto acirca 12 chilogrammi di marijuana, circa 700 grammi di cocaina pura ed altrettanti di hashish, nonché diverse dosi di crack, oltre ad ulteriori 9 proiettili di diverso calibro, 900 euro in contanti ed un’autovettura utilizzata per l’illecito traffico. L’intervento, che ha preso le mosse dagli esiti di un’attività info-investigativa condotta dai Finanzieri/della Compagnia di Cava de’ Tirreni, che tenevano già sotto controllo l’autovettura a bordo della qualé viaggiavano i due soggetti poi fermati, è avvenuto in un ...

Importanteantidrogadi Finanza e Carabinieri, nell'Agro Nocerino Sarnese , che hanno sequestrato circa 12 chili di marijuana, 700 grammi di cocaina pura e di hashish ma anche diverse dosi ...

Due presunti fiancheggiatori di Daniele Confessore, 33enne latitante dallo scorso dicembre e arrestato ieri a Cava de' Tirreni, sono stati arrestati oggi in un'operazione congiunta ...