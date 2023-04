Oncoematologo | ' per Berlusconi leucemia rara | impensabile trapianto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - "Un raro tumore del sangue. Se si acutizza, la prognosi è infaustailagli over 65". Claudio Cerchione, dirigente medico ricercatore presso la Divisione di Ematologia dell'Istituto romagnolo per lo studio dei tumori 'Dino Amadori' e presidente della Società italiana di oncoematologia, spiega così la diagnosi fatta dai colleghi del San Raffaele a Silvio. "Il terminederiva da 'sangue bianco', ad indicare l'eccesso di globuli bianchi che si riscontra in queste patologie - spiega Cerchione a 'Repubblica' - tra cui differenziamo forme acute, ad insorgenza improvvisa e devastante, e forme croniche, a decorso molto spesso più indolente e subdolo. Tra le leucemie croniche c'è la mielomonocitica cronica, un raro tumore del sangue, non ereditario, che ...