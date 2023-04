Omicidio Luca Attanasio, il Congo condanna all’ergastolo i 6 imputati. Lo Stato Italiano sarà risarcito di 2 milioni d’euro (Di venerdì 7 aprile 2023) Dal Congo, arriva finalmente la sentenza definitiva per la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio. Il tribunale militare di Kinshasa ha stabilito la condanna all’ergastolo per i sei imputati all’interno dell’inchiesta, colpevoli di aver ordito in quel frangente un’azione paramilitare per uccidere il diplomatico europeo. Inoltre, per la morte di Attanasio, lo Stato Italiano verrà risarcito della cifra di 2 milioni di euro. Uno degli imputati, è Stato condannato in contumacia. Sei ergastoli per l’Omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio Il tribunale militare Congolese ha stabilito come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Dal, arriva finalmente la sentenza definitiva per la morte dell’ambasciatore. Il tribunale militare di Kinshasa ha stabilito laper i seiall’interno dell’inchiesta, colpevoli di aver ordito in quel frangente un’azione paramilitare per uccidere il diplomatico europeo. Inoltre, per la morte di, loverràdella cifra di 2di euro. Uno degli, èto in contumacia. Sei ergastoli per l’dell’ambasciatoreIl tribunale militarelese ha stabilito come ...

