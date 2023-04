Omicidio di Luca Attanasio, condannati all'ergastolo i 6 accusati in Congo (Di venerdì 7 aprile 2023) Il pubblico ministero di Kinshasa aveva chiesto la pena di morte. Insieme all'ambasciatore italiano morirono anche il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista del mezzo su cui si trovavano due anni fa Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 aprile 2023) Il pubblico ministero di Kinshasa aveva chiesto la pena di morte. Insieme all'ambasciatore italiano morirono anche il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista del mezzo su cui si trovavano due anni fa

