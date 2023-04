Omicidio Attanasio | sei condanne all' ergastolo

(Di venerdì 7 aprile 2023) Seiall'nella Repubblica democratica del Congo per la morte, il 22 febbraio di due anni fa, dell'ambasciatore Luca, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Sei uomini sono stati condannati all'ergastolo da un tribunale militare a Kinshasa per l'omicidio dell'ambasciatore… - Agenzia_Ansa : Omicidio Attanasio, condannati all'ergastolo i 6 accusati. L'accusa aveva chiesto la pena di morte #ANSA - SkyTG24 : Omicidio ambasciatore Attanasio, 6 condannati all'ergastolo in Congo - linofraschetti : RT @Avvenire_Nei: #Congo. Omicidio #Attanasio: sei uomini condannati all'ergastolo a Kinshasa - f_marone : RT @Agenzia_Ansa: Omicidio Attanasio, condannati all'ergastolo i 6 accusati. L'accusa aveva chiesto la pena di morte #ANSA -

I sei membri della banda che ha attaccato il convoglio dell'ambasciatore italiano in Congo sono stati tutti condannati in primo grado ...... il 22 febbraio di due anni fa, dell'ambasciatore Luca, del carabiniere Vittorio ... Sono stati ritenuti colpevoli di ", associazione a delinquere, detenzione illegale di armi e ...La procura militare di Kinshasa aveva chiesto la pena di morte Le sei persone accusate dell'dell'ambasciatore d'Italia in Congo Luca, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo, sono state condannate all'ergastolo da un tribunale congolese. La procura ...

Omicidio Attanasio, condannati all'ergastolo i 6 accusati Agenzia ANSA

Sei uomini sono stati condannati all'ergastolo da un tribunale militare a Kinshasa per l'omicidio dell'ambasciatore italiano, Luca Attanasio, della sua guardia del corpo e di un autista nel 2021 ...Sono stati condannati all’ergastolo i sei imputati nel processo di Kinshasa per gli omicidi dell’ambasciatore italiano in Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio ...