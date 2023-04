Omicidio Attanasio, sei condanne all’ergastolo (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Sei condanne all’ergastolo nella Repubblica democratica del Congo per la morte, il 22 febbraio di due anni fa, dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustapha Milambo in un agguato nel nord Kivu. Lo riferiscono i media locali, secondo cui il processo a Kinshasa contro i sei imputati, uno dei quali latitante, era iniziato il 12 ottobre scorso. Sono stati ritenuti colpevoli di “Omicidio, associazione a delinquere, detenzione illegale di armi e munizioni da guerra”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Seinella Repubblica democratica del Congo per la morte, il 22 febbraio di due anni fa, dell’ambasciatore Luca, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustapha Milambo in un agguato nel nord Kivu. Lo riferiscono i media locali, secondo cui il processo a Kinshasa contro i sei imputati, uno dei quali latitante, era iniziato il 12 ottobre scorso. Sono stati ritenuti colpevoli di “, associazione a delinquere, detenzione illegale di armi e munizioni da guerra”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Sei uomini sono stati condannati all'ergastolo da un tribunale militare a Kinshasa per l'omicidio dell'ambasciatore… - SkyTG24 : Omicidio ambasciatore Attanasio, 6 condannati all'ergastolo in Congo - novasocialnews : Ergastolo per i sei accusati in Congo dell'omicidio di Attanasio - GiorgioAntonel1 : RT @LaNotiziaTweet: Sei ergastoli in Congo per l'omicidio dell'ambasciatore italiano Attanasio. Il diplomatico fu ucciso due anni fa insiem… - aude_ita : RT @SecolodItalia1: Omicidio Attanasio, 6 ergastoli per gli imputati. L’accusa aveva chiesto la pena di morte -