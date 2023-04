Omicidio Attanasio, condannati all’ergastolo i sei imputati in Congo. Due milioni di euro di risarcimento allo Stato italiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Il tribunale militare di Kinshasa ha deciso di condannare all’ergastolo i sei imputati (di cui uno in contumacia) che facevano parte del commando che ha assaltato il convoglio del Pam su cui si trovavano l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e l’autista del Pam Mustapha Milambo, rimasti uccisi nell’agguato. La decisione era particolarmente attesa perché nelle scorse settimane il procuratore di Kinshasa aveva chiesto la pena di morte per i sei imputati. Pena contro la quale si era schierata anche la famiglia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Il tribunale militare di Kinshasa ha deciso di condannarei sei(di cui uno in contumacia) che facevano parte del commando che ha assaltato il convoglio del Pam su cui si trovavano l’ambasciatore Luca, il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e l’autista del Pam Mustapha Milambo, rimasti uccisi nell’agguato. La decisione era particolarmente attesa perché nelle scorse settimane il procuratore di Kinshasa aveva chiesto la pena di morte per i sei. Pena contro la quale si era schierata anche la famiglia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

