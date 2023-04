Olimpia Milano, l'analisi di capitan Melli: "Troppi infortuni, ora testa ai play-off" (Di venerdì 7 aprile 2023) Olimpia Milano sulle montagne russe in questa stagione. Dopo un periodo di ripresa, sono arrivate quattro sconfitte consecutive tra campionato e Eurolega. Il capitano Nicolò Melli parla così di una squadra che ha mostrato mille volti... Leggi su europa.today (Di venerdì 7 aprile 2023)sulle montagne russe in questa stagione. Dopo un periodo di ripresa, sono arrivate quattro sconfitte consecutive tra campionato e Eurolega. Ilo Nicolòparla così di una squadra che ha mostrato mille volti...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiocavagnera : Il CEO di EuroLeague, Marshall Glickman, è passato da Milano nella giornata di mercoledì 5 aprile per incontrare i… - OlimpiaMiNews : Il CEO di EuroLeague, Marshall Glickman, è passato da Milano nella giornata di mercoledì 5 aprile per incontrare i… - AlessandroMagg4 : Il CEO di EuroLeague, Marshall Glickman, è passato da Milano nella giornata di mercoledì 5 aprile per incontrare i… - Cugu_si : @willy_signori @DAVIDE8231460 Ti seguo e mi diverto… sotto i tuoi tweet si riconoscono subito i minus della terza… - fabiocavagnera : SI TORNA IN CAMPO Ultima uscita di EuroLeague al Forum. Per non renderla mesta, l'infermeria si svuota. Primi spraz… -