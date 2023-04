Olimpia Milano-Barcellona oggi, Eurolega basket 2023: orario, programma, tv, streaming (Di venerdì 7 aprile 2023) Ultima sfida casalinga in Eurolega per l’Olimpia Milano. I meneghini ospitano oggi venerdì 7 Aprile il Barcellona (inizio del match alle ore 20:30) nella trentatreesima giornata della regular season 2022-2023, con un solo turno rimasto prima di chiudere la stagione in Europa. I Campioni d’Italia cercano di congedarsi nel migliore dei modi dal pubblico di Assago, con il sogno play-off cullato fino a poche settimane fa. 14-18 è il record delle Scarpette Rosse, che concluderanno l’annata europea la settimana prossima nel derby tutto italiano contro la Virtus Bologna (match in programma giovedì 13 Aprile alla Segafredo Arena alle ore 20:30). Shabazz Napier proverà a trascinare ancora una volta i compagni, dopo i 15 punti messi a segno nel ko esterno contro il Maccabi Tel ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Ultima sfida casalinga inper l’. I meneghini ospitanovenerdì 7 Aprile il(inizio del match alle ore 20:30) nella trentatreesima giornata della regular season 2022-, con un solo turno rimasto prima di chiudere la stagione in Europa. I Campioni d’Italia cercano di congedarsi nel migliore dei modi dal pubblico di Assago, con il sogno play-off cullato fino a poche settimane fa. 14-18 è il record delle Scarpette Rosse, che concluderanno l’annata europea la settimana prossima nel derby tutto italiano contro la Virtus Bologna (match ingiovedì 13 Aprile alla Segafredo Arena alle ore 20:30). Shabazz Napier proverà a trascinare ancora una volta i compagni, dopo i 15 punti messi a segno nel ko esterno contro il Maccabi Tel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Thebull10654249 : RT @OlimpiaMI1936: Promozioni speciali per la partita Olimpia-Napoli di Mercoledì 19 Aprile ? - ohmyramsey : devo tifare bayern monaco e olimpia milano - SiccardiCarlo : RT @OlimpiaMI1936: Promozioni speciali per la partita Olimpia-Napoli di Mercoledì 19 Aprile ? - MagdiBruja : @nichill1 Ma non dire baggianate Nino! Olimpia é Milano è Milano é l’Olimpia! - fabiocavagnera : DOMANI ARRIVA IL BARCELLONA 'Useremo questa e la prossima partita per prepararci al meglio, in vista dei playoff d… -

Basket , lutto nell' Olimpia Milano : morto Cedric Henderson a soli 57 anni L'ala grande della Georgia, protagonista della doppietta scudetto - Coppa Italia del 1986 si è spento pochi giorni fa a soli 57 anni. Con lui se ne va un altro pezzo dell'epoca d'oro del basket ... Basket: morto Cedric Henderson campione d'Italia con l'Olimpia Il cestista Cedric Henderson è morto a soli 57 anni a Marietta (Georgia, USA). A dare la notizia è stata l' Olimpia Milano sui propri canali social. Henderson è stato uno dei membri più rappresentativi della squadra che nella stagione 1985/86 vinse scudetto e Coppa Italia. Di quella stessa squadra, oltre al ... Morto Cedric Henderson, storico giocatore dell'Olimpia Milano Scarpette rosse in lutto. È morto a soli 57 anni, nella sua Marietta, Georgia, Cedric Henderson, giocatore dell'Olimpia Milano nella stagione 1985/86 quando aveva appena 19 anni. Henderson conquistò lo scudetto e la Coppa Italia. 'Il 16 aprile 1986, a Bologna, l'allora Simac sconfisse Pesaro 102 - 92 ... L'ala grande della Georgia, protagonista della doppietta scudetto - Coppa Italia del 1986 si è spento pochi giorni fa a soli 57 anni. Con lui se ne va un altro pezzo dell'epoca d'oro del basket ...Il cestista Cedric Henderson è morto a soli 57 anni a Marietta (Georgia, USA). A dare la notizia è stata l'sui propri canali social. Henderson è stato uno dei membri più rappresentativi della squadra che nella stagione 1985/86 vinse scudetto e Coppa Italia. Di quella stessa squadra, oltre al ...Scarpette rosse in lutto. È morto a soli 57 anni, nella sua Marietta, Georgia, Cedric Henderson, giocatore dell'nella stagione 1985/86 quando aveva appena 19 anni. Henderson conquistò lo scudetto e la Coppa Italia. 'Il 16 aprile 1986, a Bologna, l'allora Simac sconfisse Pesaro 102 - 92 ... Olimpia Milano, arriva il Barcellona. Messina: Vogliamo onorarla Sportando Olimpia Milano-Barcellona oggi, Eurolega basket 2023: orario, programma, tv, streaming Ultima sfida casalinga in Eurolega per l’Olimpia Milano. I meneghini ospitano oggi venerdì 7 Aprile il Barcellona (inizio del match alle ore 20:30) nella trentatreesima giornata della regular season 2 ... EuroLeague - Olimpia Milano, big match con il Barcelona ultimo impegno al Forum Il Barcellona comanda 15-11, 12-8 nell’era EuroLeague. Il Barcellona è 8-2 in casa, l’Olimpia è 6-3 quando ha giocato a Milano, in campo neutro è 1-0 Barcellona. Negli anni recenti ci sono state ... Ultima sfida casalinga in Eurolega per l’Olimpia Milano. I meneghini ospitano oggi venerdì 7 Aprile il Barcellona (inizio del match alle ore 20:30) nella trentatreesima giornata della regular season 2 ...Il Barcellona comanda 15-11, 12-8 nell’era EuroLeague. Il Barcellona è 8-2 in casa, l’Olimpia è 6-3 quando ha giocato a Milano, in campo neutro è 1-0 Barcellona. Negli anni recenti ci sono state ...