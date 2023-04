Olimpia Milano-Barcellona, Eurolega basket: ultime e diretta tv (Di venerdì 7 aprile 2023) Tra gli incontri in programma nella trentatreesima giornata di Eurolega anche Olimpia Milano-Barcellona, partita che andrà in scena alle ore 20:30 al Mediolanum Forum. Una sfida senza dubbio affascinante, ma non fondamentale in ottica classifica. Gli uomini di coach Messina, infatti, nonostante la lunga rincorsa non sono riusciti a strappare il pass per i playoff, e giocheranno quindi per chiudere positivamente questa stagione europea. L’attuale tredicesima posizione rende impossibile, a due giornate dal termine, l’approdo tra le migliori otto per i milanesi. Tutt’altro discorso per gli spagnoli, che navigano tranquilli in terza posizione e sono già ampiamente sicuri di accedere alla post season. I catalani dovranno comunque provare a vincere, per tenere a distanza il Monaco e tentare di riprendere il duo di testa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) Tra gli incontri in programma nella trentatreesima giornata dianche, partita che andrà in scena alle ore 20:30 al Mediolanum Forum. Una sfida senza dubbio affascinante, ma non fondamentale in ottica classifica. Gli uomini di coach Messina, infatti, nonostante la lunga rincorsa non sono riusciti a strappare il pass per i playoff, e giocheranno quindi per chiudere positivamente questa stagione europea. L’attuale tredicesima posizione rende impossibile, a due giornate dal termine, l’approdo tra le migliori otto per i milanesi. Tutt’altro discorso per gli spagnoli, che navigano tranquilli in terza posizione e sono già ampiamente sicuri di accedere alla post season. I catalani dovranno comunque provare a vincere, per tenere a distanza il Monaco e tentare di riprendere il duo di testa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiocavagnera : SI TORNA IN CAMPO Ultima uscita di EuroLeague al Forum. Per non renderla mesta, l'infermeria si svuota. Primi spraz… - OlimpiaMiNews : SI TORNA IN CAMPO Ultima uscita di EuroLeague al Forum. Per non renderla mesta, l'infermeria si svuota. Primi spraz… - AlessandroMagg4 : SI TORNA IN CAMPO Ultima uscita di EuroLeague al Forum. Per non renderla mesta, l'infermeria si svuota. Primi spraz… - Dario_Melli : Olimpia Milano-Barcellona in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - sportli26181512 : Olimpia Milano-Barcellona in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming: Olimpia Milano in campo questa ser… -