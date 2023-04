Oh Belinda | su Netflix in streaming da oggi

(Di venerdì 7 aprile 2023) Oh, la nuova comedy fantasy turca diretta da Deniz Yorulmazer, sbarca suinda7 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio. Oh, la nuova comedy fantasy turca diretta da Deniz Yorulmazer, sbarca suinda7 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio. Ohè una nuova commedia fantasy proveniente direttamente dalla Turchia e diretta da Deniz Yorulmazer. Nel cast troviamo Neslihan Atagül Do?ulu nel ruolo di Serap, Serkan Çayo?lu nel ruolo di Suat, Necip Memili, Meral Çetinkaya, Beril Pozam, Efe Tunçer, Gamze Karaduman, Sacide Ta?aner, Kamil Güler e An?l Çelik. La sinossi ufficiale diracconta: La vita perfetta di una giovane ...

