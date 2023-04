Ogni tanto dovremmo chiederci cosa diranno di noi coloro che lottano davvero per verità e giustizia

(Di venerdì 7 aprile 2023) Lee Ming, attivista taiwanese che si è fatto cinque anni di carcere duro in Cina, ha raccontato ai giornali italiani che ieri lo hanno intervistato (il Corriere della sera e il Foglio) il trattamento riservato dal regime di Pechino ai detenuti politici, chiusi in celle sovraffollate e costretti a durissimi lavori forzati, ma anche a sorbirsi due ore al giorno di rieducazione maoista, in cui si insegna soprattutto a odiare l’occidente. Con una significativa eccezione: l’Italia. «Il vostro Paese – ha spiegato – è quello che deve essere criticato di meno, perché ha sottoscritto la Belt and Road Initiative». Cioè gli accordi commerciali per la cosiddetta nuova Via della seta, firmati nel 2019 dal governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte. Si potrà giudicarla prova di accortezza o di debolezza, sapiente difesa dell’interesse nazionale o insipiente cedimento ai nemici dell’occidente e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : “E' uno di quelli che ogni tanto il cielo manda sulla Terra e diventa l’immagine di uno sport. L’uomo nuovo, del fu… - La7tv : #lariachetira Applausi dei bambini per Giorgia Meloni, @GoffredoB (Corriere della Sera): 'È un tic tipico di ogni l… - La7tv : #piazzapulita Appendino punzecchia Calenda: 'Ogni tanto sostiene il governo Meloni, a differenza nostra', 'Non pole… - dolores20943592 : RT @bnatyzzz: Vi pare a voi ,che con al governo la Lega e tutto il CDX ,si possa andare contro : Lombardia ,veneto ,Friuli ? Ogni tanto un… - TinaPriore : RT @cuteunfriendly: Sapete che significano questi mi piace di bebè? Che chi davvero dovrebbe avere poca fiducia negli uomini perché ne ha s… -

E in queste condizionicomplicazione può far cambiare il quadro clinico da un momento all'... Il trattamento è richiesto quando le cellule cancerose aumentano cosìda bloccare la produzione ...News correlate Orsina (Luiss): a Schlein servetempo per poter posizionare il Pd anche al ... Il suicidio come arma politicapersona per bene pensa che ci ripensi, ma se… Renzi: non ...Eppure in Nennolina ,innamorata di Gesù da desiderarLo sopracosa [nella foto accanto, il giorno della Prima Comunione, ricevuta a sei anni, la notte di Natale del 1936], la Grazia di Dio ...

Abbandonarsi ogni tanto è utile. La mostra di Fabrice Bernasconi ... Artribune

Sarà bene seguire una alimentazione adatta alla stagione. Ogni tanto concediti relax, ci sono state troppe sollecitazioni a livello psicologico.Ogni volta che sguscia allo scoperto, Vlady guarda le macerie tutt’intorno e sente quanto poco vale realmente la su vita. Sa che non dovrebbe esporsi tanto, farà stare in pensiero i suoi. Al rifugio ...