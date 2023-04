Oggi è un altro giorno con Serena Bortone su Rai 1, gli ospiti del 7 aprile (Di venerdì 7 aprile 2023) Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone torna eccezionalmente alle 15.05 su Rai 1 con una nuova puntata: ecco gli ospiti e le anticipazioni Oggi è un altro giorno, questo pomeriggio, andrà in onda eccezionalmente alle 15.05 su Rai 1, dopo una puntata speciale di A sua immagine. Nel programma condotto da Serena Bortone, Come sempre, si alterneranno momenti dedicati allo spettacolo ed altri dedicati al mondo della politica. Ecco gli ospiti del 7 aprile. In apertura di programma Serena Bortone incontra Monsignor Vincenzo Paglia presidente della Pontificia Accademia per la vita. A seguire, Filippo Laganà, che interpreta se stesso ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 aprile 2023)è uncondotto datorna eccezionalmente alle 15.05 su Rai 1 con una nuova puntata: ecco glie le anticipazioniè un, questo pomeriggio, andrà in onda eccezionalmente alle 15.05 su Rai 1, dopo una puntata speciale di A sua immagine. Nel programma condotto da, Come sempre, si alterneranno momenti dedicati allo spettacolo ed altri dedicati al mondo della politica. Ecco glidel 7. In apertura di programmaincontra Monsignor Vincenzo Paglia presidente della Pontificia Accademia per la vita. A seguire, Filippo Laganà, che interpreta se stesso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : Fascismo e antifascismo vanno storicizzati tutti e due. Chiamarsi fascisti oggi ha un altro significato. Significa… - Giorgiolaporta : L’effetto #Schlein si vede! Se un mese fa il #centrodestra vinceva Lazio e Lombardia con il 55%, oggi #Fedriga stra… - colvieux : Oggi un professionista che non si aggiorna e non legge papers e ricerche scientifiche è fuori dal mondo e ne pagano… - jakclive : E faccio un altro giretto va'! Anche se non converrebbe visto che oggi sarà totale e se ne parlerà domani.. ma con… - AntonioDaversa7 : RT @imieibabbalei: Perché a lui di perdersi anche solo un secondo il sorriso della moglie, purtroppo..?? Oltre due anni signori, ed io affog… -