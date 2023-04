“Oggi è un altro giorno”, anticipazioni del 7 aprile (Di venerdì 7 aprile 2023) Oggi è un altro giorno”: la puntata odierna di venerdì 7 aprile andrà in onda eccezionalmente alle 15.05 su Rai 1, dopo una puntata speciale di “A sua immagine”. “Oggi è un altro giorno”, la puntata del 7 aprile In apertura di programma Serena Bortone incontra Monsignor Vincenzo Paglia presidente della Pontificia Accademia Per La Vita. A seguire, Filippo Laganá, che interpreta se stesso nel film biografico “Amici per la pelle”, in onda domenica 9 aprile su Rai1, che racconta la sua storia di trapiantato di fegato. In chiusura, Suor Paola volto ormai familiare della tv, che abbiamo conosciuto per la partecipazione al programma “Quelli Che Il Calcio” come inviata e tifosa chiamata in causa per le partite della Lazio : con lei, due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 aprile 2023)è un”: la puntata odierna di venerdì 7andrà in onda eccezionalmente alle 15.05 su Rai 1, dopo una puntata speciale di “A sua immagine”. “è un”, la puntata del 7In apertura di programma Serena Bortone incontra Monsignor Vincenzo Paglia presidente della Pontificia Accademia Per La Vita. A seguire, Filippo Laganá, che interpreta se stesso nel film biografico “Amici per la pelle”, in onda domenica 9su Rai1, che racconta la sua storia di trapiantato di fegato. In chiusura, Suor Paola volto ormai familiare della tv, che abbiamo conosciuto per la partecipazione al programma “Quelli Che Il Calcio” come inviata e tifosa chiamata in causa per le partite della Lazio : con lei, due ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : Fascismo e antifascismo vanno storicizzati tutti e due. Chiamarsi fascisti oggi ha un altro significato. Significa… - mirkonicolino : Un altro derby d'Italia, un altro #JuveInter con una coda che non finisce più e con le solite indignazioni a targhe… - Giorgiolaporta : L’effetto #Schlein si vede! Se un mese fa il #centrodestra vinceva Lazio e Lombardia con il 55%, oggi #Fedriga stra… - 123MDZ456 : @NichoConcu Ma il 60mm HVMS dagli anni '80 a oggi è mai stato seriamente preso in considerazione dall'Italia o da q… - youarelooserj : Vorrei dire a tutti quelli che fino a ieri spalavano??sull'uno o sull'altro e oggi si non svegliati 'REDENTI' facend… -