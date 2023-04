Ochoa | «Punto che vale molto per noi! Vi racconto parata più difficile»

(Di venerdì 7 aprile 2023) Guillermoè stato uno dei protagonisti nell’1-1 fra Salernitana ed Inter. Il portiere messicano è stato determinante nel disinnescare le potenziali occasioni da gol. Questo il suo commento sulla gara ai microfoni di Sky Sport PARATE – Queste le parole di: «più complicata? Il colpo di testa su Correa, per i portieri è. E quella che ricordo adesso, anche quella su Barella in cui la tocco con la mano. Quella sulla linea da azione da corner, dopo l’errore di Lukaku. I calciatori dell’Inter mi hanno fatto i complimenti, siamofelici perché uncontro l’Inter è importante per la salvezza. La squadra ha lavorato bene, abbiamo parlato di lottare sino alla fine della partita. E abbiamo trovato un bel gol di Antonio (Candreva, ndr). Questo ...

È il gol che fa esplodere l'Arechi, regalando alla Salernitana un punto d'oro e, per certi versi, ...

Ochoa 8: non può nulla sul gol. Sicuro in un paio di prese. Bella parata su Correa, ma era fuorigioco. Importantissima quella da portiere di hockey su Lukaku. Ad inizio ripresa devia, in maniera ...